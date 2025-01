Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,92% e o tecnológico Nasdaq 0,22%.

O S&P500 valorizou 0,53% no fecho, em nível recorde, não sem que antes tenha fixado um novo recorde durante a sessão.

"Menos de um quarto das empresas do índice divulgaram os seus resultados, mas é encorajador constatar que até agora a mensagem foi a de um consumo forte e uma melhoria das margens", em particular no setor financeiro, apontou Angelo Kourkafas, da Edward Jones, em declarações à AFP.

Por outro lado, os investidores estão na expectativa "antes de dois catalisadores suscetíveis de determinar a direção do mercado serem conhecidos na próxima semana", acrescentou.

Em concreto, quatro das ditas "Sete Magnificas", a alcunha dada às mega capitalizações do setor tecnológico, vão divulgar as suas contas: Meta, Tesla e Microsoft, na quarta-feira, e Apple, na quinta.

Para mais, em 28 e 29 de janeiro, realiza-se uma reunião de política monetária da Reserva Federal.

A grande maioria dos operadores de mercado prevê a manutenção da taxa de juro de referência no intervalo entre 4,25% e 4,50%.

Hoje, Donald Trump reiterou a ameaça de subida dos direitos alfandegários e um protecionismo acrescido e apelou â Arábia Saudita e à OPEP para que baixem o preço do petróleo.

"O mercado acionista não reagiu a estas declarações", sublinhou Kourkafas, para quem "houve algum alívio por não se ver anúncios sobre os direitos alfandegários desde o primeiro dia", que, de momento, representam "mais uma ameaça do que um ato".

RN // RBF

Lusa/fim