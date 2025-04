Líder norte-coreano em cerimónia para assinalar produção de novo contratorpedeiro

Seul, 26 abr 2025 (Lusa) - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, participou numa cerimónia para celebrar a produção de um novo contratorpedeiro para as forças armadas do país, informou hoje a agência de notícias estatal KCNA.