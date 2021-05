Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones subiu 0,93%, para os 34.548,53 pontos, e o alargado S&P500 valorizou 0,82%, para os 4.201,62.

O tecnológico Nasdaq progrediu 0,37%, para os 13.632,84 pontos.

A praça nova-iorquina focou-se hoje nas estatísticas positivas do Departamento do Trabalho, enquanto espera pelo relatório mensal oficial sobre a situação do emprego no país.

Aquele Departamento informou hoje que os pedidos de subsídio de desemprego baixaram na semana passada para os 498 mil, o que compara com 590 mil na semana precedente, mas sobretudo foi a primeira vez que ficaram abaixo do meio milhão desde o pico de março de 2020.

Todos os setores fecharam em alta, designadamente financeiro (1,43%), bens essenciais (1,33%), comunicações (1,1%) e tecnologia (1,01%).

Mesmo o da saúde fechou globalmente a avançar (0,07%), apesar das várias quedas registadas entre as empresas fabricantes de vacinas contra o novo coronavirus, em reação ao anúncio da intenção do governo dos EUA de passar a defender o levantamento das patentes.

No final do dia, a cotação dos títulos da Moderna baixou 1,44%, da Pfizer 0,99% e da BioNTech 1,62%.

