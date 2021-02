Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,76%, para as 30.211,91 unidades, sustentado em desempenhos como os da Microsoft (3,32%), Intel (2,13%), Cisco (1,84%) e Apple (1,65%).

Ainda mais fortes foram os avanços do alargado S&P500 - 1,61%, para 3.773,86 pontos -- e do tecnológico Nasdaq, que progrediu 2,55% para as 13.403,39 unidades.

Na semana passada, estes índices emblemáticos de Wall Street perderam mais de três por cento.

"A procura vai recuperar, a economia deve conhecer um quarto trimestre espetacular e os resultados das grandes empresas cotadas vão, sem dúvida, exceder as expectativas", listou a analista Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, para justificar o otimismo dominante hoje entre os investidores.

"Estes fatores positivos não vão ser submersos por episódios passageiros", previu, referindo-se ao frenesim de especulação que desestabilizou a bolsa nova-iorquina nas últimas sessões.

Os meios financeiros acompanharam hoje os movimentos de várias ações, que conheceram subidas acentuadas na semana passada, como a vendedora de jogos vídeo GameStop.

Esta empresa e várias outras beneficiaram do apoio massivo de investidores amadores, decididos a lutar contra os grandes fundos de investimento especulativos, que tinham decidido apostar na descida das cotações das empresas em causa.

Hoje, a ação da GameStop caiu mais de 31%, depois de valorizar mais de 400% na semana passada,

Mas a atenção dos amadores parece que já se está a deslocar para outros ativos, como a prata, cuja onça conheceu hoje a cotação mais elevada dos últimos oito anos.

Nos contratos de futuros, a prata chegou a subir 10%, aproximando-se dos 30 dólares, o que impulsionou as cotações de várias empresas de mineração.

"Subestimei isto completamente. Nunca imaginei que isto pudesse acontecer em um mercado sério e grande, como o da prata", admitiu Carsten Fritscg, analista de produtos básicos no Commerzbank.

Depois desta valorização, a agência reguladora das transações em matérias-primas (CFTC, na sigla em Inglês) garantiu que estava a acompanhar "de perto a atividade recente no mercado da prata" e que iria permanecer "vigilante para controlar o mercado, em caso de fraude e de manipulação".

Os investidores em Wall Street estiveram também a acompanhar as discussões sobre o plano de estímulo orçamental da economia dos EUA.

A Casa Branca rejeitou a proposta de um grupo de republicano de reduzir a um terço o montante das medidas de emergência pretendida pelo presidente Joe Biden, que ascende a 1,9 biliões (milhão de milhões) de dólares (1,6 biliões de euros).

Entre as ações do dia, a Ford ganhou 2,85%, depois de ter anunciado um contrato de seis anos com a Google, que lhe vai fornecer serviços de informática à distância para modernizar as suas fábricas e equipar os veículos.

O resto da semana em Wall Street vai conhecer numerosos resultados trimestrais, entre os quais os de Amazon, Alphabet ('holding' de Google e YouTube), ExxonMobil e Pfizer são esperados na terça-feira.

