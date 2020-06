Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq valorizou 1,11%, para os 10.056,47 pontos, superando o máximo que estabelecera em 10 de junho.

Para este desempenho contribuiu a subida da Apple, em 2,62%. Este conglomerado tecnológico anunciou hoje, durante a sua conferência anual de programadores, que vai construir os seus próprios 'chips' para os computadores Mac, pondo fim a uma parceria de longa data com a Intel.

Também a Microsoft subiu de forma notória (2,78%) e não foi penalizada em bolsa pelo anúncio do encerramento em breve da sua plataforma de distribuição de videojogos Mixer, que não conseguiu fazer concorrência com o serviço Twitch, da Amazon, que hoje progrediu 1,45%.

Por seu lado, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,59%, para as 26.023,45 unidades.

O terceiro índice mais emblemático da praça nova-iorquina, o alargado S&P500, avançou 0,65%, para os 3,117,86 pontos.

"Os investidores estão impassíveis apesar da subida, durante o fim de semana, do número de casos de coronavírus" em vários estados dos EUA, observou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

"Esta situação em caso algum desorientou os investidores", prosseguiu.

Se Nova Iorque, cidade mais afetada pelo vírus no país, avançou hoje na saída do confinamento, com a reabertura ao público de estabelecimentos comerciais não essenciais, pelo contrário, vários estados do sul e oeste, como Florida, Montana, Nebrasca e Oklahoma, registaram uma subida do número de infeções.

Entre os indicadores divulgados hoje, as revendas de casas em segunda mão, em maio, exibiram uma forte descida, de 9,7%, em relação a abril, segundo os dados da Federação dos Agentes Imobiliários.

Esta queda é a consequência das medidas de confinamento dos meses anteriores, mas uma recuperação poderia ocorrer a partir do próximo mês, considerou esta Federação.

Os investidores vão seguir com atenção esta semana os números sobre as encomendas de bens duradouros, a inflação, o produto interno bruto no primeiro trimestre e os pedidos de subsídio de desemprego.

