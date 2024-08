Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,58%, o alargado S&P500 valorizou 0,97% e o tecnológico Nasdaq ganhou 1,59%.

O Nasdaq e o S&P 500 registaram hoje o seu oitavo ganho consecutivo, a sua melhor sequência este ano.

"A sessão de hoje é uma continuação da tendência positiva" que começou na semana passada, destacou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

O mercado de Nova Iorque não tinha indicadores de relevo para analisar e dificilmente terá mais nos próximos dias.

Na vertente empresarial, terá direito a algumas publicações do setor da distribuição, principalmente a cadeia DIY Lowe's (terça-feira), a cadeia de supermercados Target (quarta-feira) ou a especialista em pronto-a-vestir de baixo custo TJX (quarta-feira).

Os investidores aguardam também o discurso do presidente do banco central dos EUA [Reserva Federal (Fed)], Jerome Powell, na sexta-feira, no âmbito do simpósio de Jackson Hole (Wyoming), que reúne muitos banqueiros centrais de todo o mundo.

"Powell muitas vezes não fala muito" em Jackson Hole, alertou Art Hogan, lembrando que nada no menu da semana "deve ser um catalisador" para pistas numa ou noutra direção.

O analista sublinhou, no entanto, que os volumes são baixos, com muitos operadores ainda afastados.

O valor negociado registado hoje foi o mais baixo desde o final de novembro.

Neste contexto, "não é preciso muito" para mudar o ânimo do mercado.

Wall Street foi também hoje encorajada por uma nova flexibilização das taxas das obrigações. O rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos estava em 3,87%, em comparação com 3,89% no fecho de sexta-feira.

No mercado, a designer de semicondutores AMD (+4,52%) participou no setor com o anúncio da aquisição da especialista em servidores de computadores e 'data centers' ZT Systems, por 4,9 mil milhões de dólares.

A AMD pretende assim oferecer uma oferta mais completa na área da inteligência artificial (IA).

Os seus concorrentes Nvidia (+4,35%) e Intel (+3,11%) também tiveram um bom desempenho.

Outras ações de IA [Inteligência Artificial], como a Alphabet (+2,22%) ou a empresa de análise de dados Palantir (+1,31%), também cresceram.

DMC // MDR

Lusa/Fim