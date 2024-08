Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,14%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,47% e o alargado S&P500 avançou 1,15%.

Com um bom arranque, o mercado nova-iorquino ganhou velocidade com o discurso do líder da Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole, que reúne vários banqueiros centrais.

"Chegou a hora de um ajustamento da política monetária", frisou Jerome Powell.

Os investidores, que acreditaram várias vezes na iminente flexibilização monetária ao longo dos últimos dois anos, até acabarem desiludidos, receberam este anúncio de forma mais afirmativa do que o habitual.

"O discurso enfatizou a situação do mercado de trabalho e o facto de os membros da Fed não quererem que se deteriorasse ainda mais, o que deixa a porta aberta para um corte de meio ponto" na taxa da Fed, analisou Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Os investidores ainda veem uma descida de um quarto de ponto como o mais provável, mas dão agora quase 40% de probabilidade de um cenário de meio ponto.

Com este cenário, as taxas dos títulos caíram hoje a pique. O rendimento dos títulos do Governo dos EUA a 2 anos situou-se em 3,91%, em comparação com 4,00% no fecho do dia anterior.

Para Peter Boockvar, do Bleakley Financial Group, a reação da bolsa de Nova Iorque foi contida porque "o mercado já tinha quase integrado" o provável corte das taxas em setembro.

A relativa contenção demonstrada pelos investidores deve-se também, segundo José Torres, da Interactive Brokers, ao inesperado salto nas revendas de habitação nova em julho, um movimento "que é sem dúvida inflacionista".

Além dos ganhos registados hoje, que colocaram o Nasdaq e o S&P 500 a um passo dos seus recordes, Angelo Kourkafas destacou a retoma de um movimento de rotação que beneficia as ações negligenciadas.

O S&P 500 com ponderação neutra, que atribui a mesma importância a cada ação (enquanto o índice base tem em conta as capitalizações bolsistas), registou assim um novo máximo histórico.

O índice Russell 2000, que inclui apenas as PME, subiu mais de 3% durante a sessão.

O setor dos semicondutores apoiou o Nasdaq, recuperando após uma sessão difícil na quinta-feira. A Nvidia (+4,65%), a Broadcom (+2,48%) e a Qualcomm (+2,66%) beneficiaram assim da procura de bons negócios.

DMC // MDR

Lusa/Fim