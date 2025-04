Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 2,7%, o alargado S&P500 ganhou 2,5% e o tecnológico Nasdaq subiu 2,7%. Todos estes índices recuperaram da perda sofrida no início da semana.

O valor do dólar também estabilizou depois de cair face ao euro e outras divisas, enquanto o rendimento dos títulos de dívida federal de longo prazo se manteve, com o regresso da calma aos mercados financeiros.

Mas movimentos profundos e raros relativos ao dólar e às obrigações da dívida federal têm levantado preocupações quanto à possibilidade de as políticas de Trump estarem a tornar os investidores mais céticos quanto à reputação dos investimentos nos EUA como os mais seguros do mundo.

A única previsão que os estrategas de Wall Street são capazes de fazer é a de que os mercados financeiros vão continuar a subir e descer, à medida que subam e desçam as esperanças de Trump negociar acordos com outros países para baixar as suas taxas alfandegárias.

Se tal não acontecer em breve, muitos investidores esperam que a economia caia em recessão.

Hoje mesmo, o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a sua previsão do crescimento da economia internacional em 2025, de 3,3% para 2,8%.

