Wall Street fecha com recordes dos seus três indices emblemáticos

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje com novos recordes dos seus índices mais emblemáticos, com os investidores entusiasmados pelo entendimento a que chegaram EUA e China no dossiê comercial.

