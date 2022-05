A expetativa é que no final da reunião do comité de política monetária da Fed (FOMC, na sigla em Inglês), na quarta-feira, seja anunciada a subida da taxa de juro de referência.

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones avançou 0,20%, para os 33.128,79 pontos, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,22%, para as 12.563,76 unidades, e o alargado S&P500 avançou 0,48%, para as 4.175,48.

A sessão "teve dificuldade em encontrar um rumo antes da decisão de política monetária da Fed de amanhã", quarta-feira, comentaram os analistas do Wells Fargo.

"A primeira subida da taxa em 50 pontos-base (0,50%) desde 2000 deve ser anunciada na quarta-feira, com o banco central a querer controlar a inflação, que é a mais elevada em quatro décadas", realçaram.

Com efeito, a confirmar-se este aumento da taxa, vai ser o primeiro em mais de 20 anos com esta dimensão, o que vai colocar a taxa de referência no intervalo entre 0,75% e 1,00%.

A Fed quer jugular a inflação com uma série de subidas do custo do dinheiro ainda este ano.

A taxa de inflação anual atingiu um máximo de 40 anos em março, ao ser de 6,8%, segundo o índice PCE, que é do agrado da Fed.

Nervosos, os investidores "limparam as suas posições antes da Fed", sublinhou Karl Haeling, de LBBW.

Os investidores continuam agitados. O índice VIX continua em torno dos 30 pontos. Vão haver movimentos maiores", acrescentou este analista, evocando o índice VIX, também designado 'índice do medo', que dá conta da volatilidade do mercado.

"Há uma real incerteza e as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que os investidores vão fazer depois de a Fed ter subido as suas taxas e anunciou um endurecimento quantitativo", adiantou Karl Haeling.

"Alguns dizem que os investidores vão conhecer um regresso do entusiasmo enquanto outros opinam que as subidas das taxas vão ser verdadeiramente duras e que os investidores vão vender. É uma grande mistura de pontos de vista e incertezas", concluiu.

Ao mesmo tempo, a época de divulgação de resultados trimestrais continua a evoluir em pleno. Até agora, mais de 80% as empresas integrantes do S&P500 que divulgaram resultados superaram as expectativas dos analistas e investidores.

