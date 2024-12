O índice industrial Dow Jones também fechou a perder 0,1%, com o índice tecnológico Nasdaq também em território negativo, com uma queda de 0,9%, mas registando igualmente um ano positivo, com ganhos de 28,6% face a janeiro.

O mesmo aconteceu com o Dow Jones, que por ser menos carregado com ações tecnológicas, subiu 12,9% no total do ano.

As quedas desta última sessão do ano confirmam a tendência dos últimos dias, após a Reserva Federal ter sinalizado uma política monetária mais cautelosa em 2025 enquanto o país se prepara para a tomada de posse de Donald Trump como presidente.

As ameaças de Trump de aumentar tarifas sobre produtos importados aumentaram a ansiedade de que a inflação poderá subir à medida que as empresas passam os custos mais altos para os consumidores.

O final do ano é habitualmente de negociação reduzida e com os investidores a ajustarem as suas posições.

A bolsa de Wall Street estará encerrada a 01 de janeiro, reabrindo no dia seguinte.

