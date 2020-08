Wall Street encerra sem rumo face a emprego, crise EUA-China e impasse negocial

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em ordem dispersa, com os investidores divididos entre os números do emprego e desemprego, a escalada da tensão sino-norte-americana e o impasse negocial no Congresso sobre ajudas às famílias, empresas e coletividades.