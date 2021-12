De acordo com os dados do final da sessão em Wall Street, o Dow Jones caiu 59,78 pontos para 36.338,30, enquanto o S&P 500 perdeu 0,26% ou 12,55 unidades, para 4.766,18.

O índice composto Nasdaq, que inclui as empresas tecnológicas mais importantes, perdeu 0,61% ou 96,59 pontos para 15.644,97.

A bolsa de Nova Iorque começou o dia no verde, mas depois passou a vermelha, graças ao pouco volume de transações e à falta de grandes novidades para orientar as apostas dos investidores, no último dia do ano.

Os analistas anteciparam um dia de pouco movimento, uma vez que a maioria dos mercados a nível global estiveram fechados, exceto o Reino Unido e os EUA.

A semana entre o Natal e o Ano Novo foi marcada pela pandemia e deixou os principais indicadores pouco alterados.

Nas últimas cinco sessões, o Dow Jones subiu 1,1%, o S&P 500 subiu 0,9% e o Nasdaq desceu um pouco 0,05%.

Numa base anual, os dados são muito positivos: o Dow Jones acumulou um ganho de 18,7%, o S&P 500 26,9% e o Nasdaq 21,4%.

A maioria dos setores terminou hoje com ganhos, liderados por bens essenciais (0,71%), materiais básicos (0,47%) e industriais (0,44%).

Os piores desempenhos foram dos títulos das comunicações (-1,21%) e tecnologia (-0,49%).

Entre as 30 empresas Dow Jones, Microsoft (-0,88%), Goldman Sachs (-0,76%) e Johnson & Johnson (-0,74%) foram as que se destacam nas perdas.

Home Depot (1,25%) e Walmart (1,08 %) foram os títulos que mais subiram.

Noutros mercados, o petróleo do Texas caiu para 75,21 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos caiu para 1,512%, enquanto no encerramento de Wall Street, o ouro subiu para 1.830,30 dólares a onça e o dólar enfraqueceu em relação ao euro, com uma taxa de câmbio de 1,1377.

