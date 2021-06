Na primeira sessão da semana, o índice Dow Jones recuou 0,44% para 34.283,27 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,98% para 14.500,51 pontos.

O índice alargado S&P 500, que reúne as 500 maiores cotadas de Wall Street, progrediu 0,23% para 4.290,60 pontos.

Algumas das maiores tecnológicas mundiais impulsionaram hoje a bolsa de Nova Iorque.

Depois de oscilar entre ganhos e perdas durante a maior parte da sessão, o S&P 500 subiu com a notícia de que um juiz federal norte-americano ter atendido hoje o pedido do Facebook para rejeitar as duas queixas apresentadas em 2020 pela autoridade da concorrência dos Estados Unidos (FTC) e de procuradores-gerais de vários Estados que acusam a rede social de práticas anticoncorrenciais.

Em sentido inverso, as ações de operadores de cruzeiros e companhias aéreas afundaram com os governos desde a Europa até à Ásia a impor novos limites para viagens do Reino Unido, país que está a registar um aumento de casos de covid-19.

As principais praças europeias encerraram hoje no vermelho, pela primeira vez em três dias, à medida que novas restrições às viagens reduzem as esperanças de um forte renascimento do turismo durante este verão.

ALU//RBF

Lusa/Fim