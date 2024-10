No final das negociações, o seletivo S&P 500 cresceu 0,21% para 5.809 unidades, e o índice Nasdaq somou 0,76% para 18.415 pontos, enquanto o Dow Jones caiu 0,33%, para se manter nos 42.374 pontos.

A Tesla, cujos lucros caíram para metade no primeiro semestre do ano, reportou ontem um aumento de 17% nos lucros no trimestre mais recente, graças aos créditos dos reguladores ambientais e a uma importante redução do custo de produção unitária.

Para além disso, Musk previu, na conferência de imprensa de análise dos resultados, um "aumento dos veículos" entre 20 a 30% no próximo ano, devido a este custo mais baixo, comentário que causou furor entre os investidores.

Segundo os analistas, hoje foi o melhor dia da Tesla na bolsa em 11 anos.

No lado oposto, a tecnológica IBM e a industrial Honeywell lideraram as perdas no Dow Jones, com quedas de 6,1 e 5,1%, respetivamente, depois de publicarem resultados trimestrais que não convenceram o mercado.

Por setores, os maiores ganhos foram para as empresas de bens não essenciais (3,24%), que inclui a Tesla, e as maiores perdas foram para as empresas de materiais básicos (-1,42%).

Durante a sessão, os dados económicos dos EUA, como uma queda semanal nos pedidos de subsídio de desemprego e um aumento mensal nas vendas de casas unifamiliares também tiveram influência, em ambos os casos melhor do que o esperado.

Os sinais de força na economia impulsionaram o rendimento do Tesouro a 10 anos nas últimas sessões. No entanto, hoje manteve-se estável nos 4,21%.

Noutros mercados, o crude do Texas caiu hoje e voltou a aproximar-se da barreira dos 70 dólares, o ouro subiu para 2.748 dólares por onça e o euro negociou a 1,082 dólares.

SYL // RBF

Lusa/Fim