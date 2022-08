Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,06%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,21% e o alargado S&P500 subiu 0,24%.

Depois de um início de dia em baixa, os índices conseguiram fechar com ganhos, mas sem euforia, com quase todos os títulos do Dow Jones a exibirem valorizações inferiores a um por cento.

Os investidores foram influenciados por duas boas surpresas macroeconómicas, com as novas inscrições no subsídio de desemprego abaixo do esperado e o índice de atividade industrial da região de Filadélfia a sair positivo em agosto, quando os economistas antecipavam um terceiro mês negativo consecutivo.

Estes números encorajadores vão no sentido da produção industrial e das vendas de comércio retalhista que, mais cedo na semana, também tinham agradado. Em particular, "deixam à Reserva Federal (Fed) a possibilidade de prosseguir o seu endurecimento monetário voluntarista até ao final do ano", realçou, em nota analítica, Edward Moya, da Oanda.

Em entrevista divulgada hoje no Wall Street Journal, o presidente do banco da Fed em St. Louis, James Bullard, conhecido pela sua posição dura em termos de política monetária, manifestou-se favorável a uma nova subida de três quartos de ponto percetual (75 pontos-base) da sua taxa de juro de referência, durante a próxima reunião do seu comité de política monetária, em setembro.

O quadro macroeconómico foi de alguma maneira obscurecido pelas vendas de casas em segunda mão, que conheceram em julho um sexto mês de baixa consecutiva.

Segundo Lawrence Yun, da Associação Nacional de Agentes Imobiliários, "assiste-se a uma recessão no mercado imobiliário" dos EUA.

Ao fim de quatro sessões hesitantes, o S&P500 está praticamente ao mesmo nível do de sexta-feira passada.

"Por vezes, quando o mercado faz um percurso positivo, o que é o caso desde há seis semanas, não é drama se tivermos umas sessões, ou até semanas, de altos e baixos, como aconteceu esta semana", relativizou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

"As ações vão provavelmente continuar a procurar uma direção durante o resto do verão", admitiu mesmo Edward Moya.

