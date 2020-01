Wall Street continua a subir depois de ter encerrado com novos recordes A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, depois de ter encerrado com novos recordes dos seus principais índices. economia Lusa economia/wall-street-continua-a-subir-depois-de-ter_5e21d29090778c1bfa2471d7





Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,07% para 29.318,47 pontos e o Nasdaq avançava 0,12% para 9.368,41 pontos.

O índice alargado S&P 500 aumentava 0,13% e estava em 3.321,10 pontos. As empresas tecnológicas e os bancos lideravam os ganhos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos, beneficiando do otimismo em torno do acordo comercial entre Estados Unidos e China e dos resultados sólidos apresentados pelos grandes grupos financeiros norte-americanos.

O Morgan Stanley encerrou a época de divulgação dos resultados trimestrais dos grandes bancos com a apresentação de um volume de negócios e de um lucro recorde, fechando a sessão com uma subida de 6,60%.

O Dow Jones subiu 0,92%, o Nasdaq ganhou 1,06% e o alargado S&P 500 progrediu 0,84%.

