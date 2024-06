Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,36%, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,17% e o alargado S&P 500 avançou 0,15%.

"O mercado deu a volta. Ao início estava em baixa, porque estava a seguir os mercados mundiais, em particular a bolsa indiana, que conheceu uma queda severa", comentou Peter Cardill, da Spartan Capital, quando questionado pela AFP.

Na Índia, o índice Nifty 50 desvalorizou 5,93%, na que foi a sua pior sessão desde março de 2020, e o Bombay Stock Exchange (BSE) caiu 6,14%, arrastando os mercados mundiais na sua baixa.

Os investidores na praça indiana não apreciaram o resultado das eleições legislativas, que apontam para uma vitória menos importante do que previsto para a aliança governamental, liderada por Narendra Modi.

"Depois, durante a sessão, os rendimentos obrigacionistas baixaram e o Dow Jones, ajudado por algumas das 'Sete Magníficas', repartiu em alta", acrescentou Cardillo.

As 'Sete Magníficas' designam os ditos valores tecnológicos de crescimento, que representam as maiores capitalizações bolsistas de Wall Street.

Entre estas, as que mais apreciaram a baixa dos rendimentos obrigacionistas foram Nvidia, que fechou em alta de 1,25%, a Microsoft (+0,62%) e Alphabet (+0,41%).

Por outro lado, dois indicadores tranquilizaram os investidores quanto á evolução da economia dos EUA e às perspetivas de evolução das taxas de juro.

O relativo às encomendas industriais em abril aumentou, como esperado, em 0,7%.

Já o do número de ofertas de emprego recuou em abril para o mínimo desde fevereiro de 2021, para 8,06 milhões, depois dos 8,35 milhões no mês anterior, segundo o inquérito mensal do Departamento do Trabalho.

Os números oficiais do emprego de maio são esperados na sexta-feira.

"Isto mostra que o mercado de trabalho está a aliviar", apontou o analista da Spartan Capital. Este é um efeito procurado pela Reserva Federal que, ao manter elevada a taxa de juro de referência, procura diminuir a atividade económica para reduzir a inflação.

RN // RBF

Lusa/fim