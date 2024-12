Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones caiu 0,97%, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,19% e o abrangente S&P 500 perdeu 1,07%.

"Com uma semana de volume de negócios muito baixo, se não houver ação, serão os investidores a agir, tentando fazer subir ou descer o mercado", frisou à agência France-Presse (AFP) o jornalista Sam Stovall, da CFRA.

O volume limitado, devido às férias de final de ano, pode provocar variações significativas nos índices, tanto para cima como para baixo.

Segundo o analista, não há nenhuma razão específica para este movimento de queda, a não ser "ajustes feitos nas carteiras".

O mercado norte-americano registou hoje também "realização de lucros após ganhos significativos este ano", observou Patrick O'Hare da Briefing.com numa nota.

Wall Street estará encerrada em 01 de Janeiro para o Ano Novo, mas os investidores já estão de olhos postos no resto dos acontecimentos, e em particular em "qualquer dado que possa dar ao Banco Central Americano (Fed) uma razão para não reduzir a as suas taxas de juro, sublinhou Stovall.

Em 18 de Dezembro, o Fed, ao mesmo tempo que reduzia as suas taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais, indicou que agora planeava apenas dois cortes de taxas no próximo ano, em comparação com quatro inicialmente previstos.

Relativamente ao anunciado regresso de Donald Trump à Casa Branca em 20 de janeiro, "[o mercado] já integrou o entusiasmo inicial pela sua reeleição", sublinhou Sam Stovall.

"Mas permanece um grande ponto de interrogação: se as suas ameaças sobre as tarifas serão implementadas ou se serão usadas como uma estratégia de negociação", acrescentou.

O candidato republicano garantiu que se regressasse à Casa Branca imporia direitos aduaneiros de 10 a 20% sobre todos os produtos que entrassem nos Estados Unidos, e até de 60 a 100% sobre os produtos provenientes da China.

No mercado obrigacionista, o rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos diminuiu significativamente, para 4,53%, em comparação com 4,62% no fecho de sexta-feira.

Além disso, as bolsas norte-americanas vão fechar a 09 de janeiro em homenagem ao ex-presidente Jimmy Carter, que morreu no domingo aos 100 anos.

O fabricante de aviões norte-americano Boeing perdeu terreno (-2,31%) depois de a Coreia do Sul ter lançado na segunda-feira uma "inspeção completa" a todos os aviões Boeing 737-800 utilizados pelas companhias aéreas do país, um dia após o acidente mortal de um destes aparelhos em Muan (sudoeste).

Todos os ocupantes deste voo morreram, exceto dois tripulantes, que foram hospitalizados em Seul, segundo a agência de notícias Yonhap.

O setor tecnológico, que brilhou este ano, terminou no vermelho pela terceira sessão consecutiva, como nos casos da Apple (-1,30%), a Microsoft (-1,24%), a Broadcom (-2,55%) ou a Alphabet (-0 ,70%).

A gigante de semicondutores Nvidia foi uma das únicas ações do setor a subir ligeiramente (+0,35%), após o anúncio da finalização da aquisição da empresa israelita especializada em inteligência artificial (AI) Run:ai.

