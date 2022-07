Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,34% para 31.880,29 pontos e o Nasdaq perdia 1,04% para 11.660,51 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,56% para 3.944,77 pontos.

As ações da Walmart baixavam 8,01% após a retalhista ter revisto em baixa as suas previsões de lucro devido à subida da inflação, que leva os consumidores a cortarem nas compras.

A General Motors (GM), que hoje anunciou que os persistentes problemas no fornecimento de 'chips' levaram a uma redução do seu lucro líquido no primeiro semestre para 4.631 milhões de dólares, menos 20% em relação ao mesmo período de 2021, via as suas ações descerem 4%.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, com os investidores pendentes da reunião de dois dias da Reserva Federal (Fed) que hoje começa e que na quarta-feira deverá terminar com uma nova subida das taxas de juro.

EO // EA

Lusa/fim