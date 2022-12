Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,96% para 34.100,69 pontos e o Nasdaq recuava 1,12% para 11.133,49 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,71% para 4.042,37 pontos.

No índice Dow Jones, a Apple liderava as subidas (+1,68%) e a Home Depot destacava-se nas descidas (-2,07%).

As empresas do setor da energia seguiam em terreno positivo, com o preço do crude a avançar cerca de 3%, após terem sido adotadas novas limitações à compra de petróleo russo.

A Rússia afirmou hoje que não reconhece um limite para o preço do seu petróleo e que está a preparar uma resposta à decisão da União Europeia e do G7 de estabelecer um preço máximo de 60 dólares por barril.

Na China, várias cidades estão a retirar medidas de prevenção pandémica, sinalizando um fim gradual da estratégia de 'zero casos', que suscitou forte descontentamento popular e tem afetado a atividade económica.

