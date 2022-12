Às 15:17 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,08% para 32.843,20 pontos e o Nasdaq perdia 0,70% para 10.735,07 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,77% para 3.866,02 pontos.

Os ganhos registados no início da semana em Wall Street desvaneceram-se depois de o banco central norte-americano ter indicado que tenciona continuar a subir as taxas de juro até um nível mais alto do que o anteriormente previsto.

As previsões da Reserva Federal sugeriam que as taxas de juro podem ser mantidas em níveis muito elevados até 2024, o que inquietou alguns investidores, que esperavam uma inversão da tendência no próximo ano.

Os receios de uma possível recessão aumentaram ainda mais após serem divulgados novos dados sobre o setor retalhista, mostrando que as vendas caíram.

Entre os 30 títulos que integram o índice Dow Jones destacavam-se os ganhos da Boeing (1,08%) e as perdas da petrolífera Chevron (-3,57%).

O barril de petróleo do Texas negociava em baixa a 73,82 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos subia para 3,543%.

EO // JNM

Lusa/fim