Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,55% para 31.705,84 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 2,87% para 11.204,04 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,24% para 3.924,66 pontos.

No índice Dow Jones, a Boeing liderava as descidas (-3,76%) e tecnológicas como a Salesforce (-2,93%) e a Apple (-2,37%) também se destacavam pela negativa. Em sentido contrário, a McDonald's liderava as subidas (1,48%).

O barril de petróleo do Texas (WTI) começou a negociar em alta no mercado nova-iorquino, com uma subida de 0,33% para 110,66 dólares.

Na segunda-feira, Wall Street fechou em alta, tentando recuperar após as perdas acumuladas ao longo de várias semanas. O Dow Jones subiu 1,98%, o Nasdaq 1,59% e o S&P 500 avançou 1,86%.

