Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,31%, para os 34.888,79 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,38%, para as 14.677,65 unidades, e o alargado S&P500 desvalorizou 0,35%, para as 4.369,21.

Os investidores estavam à espera da abertura da época de resultados trimestrais, a cargo dos bancos JPMorgan Chase e Goldman Sachs. Os dois apresentaram lucros acima do esperado, graças à boa condição da economia norte-americana.

Porém, os dois títulos passaram toda a sessão em território negativo, porque os investidores retiveram, em particular, a diminuição das receitas provenientes do 'trading'. No fim do dia, o JPMorgan Chase perdeu 1,43% e o Goldman Sachs 1,02%.

"Com ações que estão em níveis recorde ou perto disso, as pessoas têm tendência a vender depois da publicação" dos resultados, disse Art Hogan, responsável pela estratégia na National Securities.

"A outra peça do puzzle, hoje, foram claramente as inquietações ligadas a uma inflação persistente", acrescentou.

Os preços no consumidor continuaram a subir em junho, nos EUA, e conheceram a sua maior subida desde 2008, tanto em termos mensais (0,9%) como anuais (5,4%), segundo o índice publicado hoje pelo Departamento do Trabalho.

"Mesmo que seja fácil explicar várias componentes do índice", como a subida dos preços do aluguer de viaturas, dos bilhetes de avião ou dos quartos de hotel, de natureza passageira, segundo Art Hogan, "isto reforça a preocupação dos investidores, segundo a qual a inflação talvez seja menos transitória do que se pensa".

O índice de preços na produção nos EUA, esperado na quarta-feira, deverá dar mais informação sobre o fenómeno, tanto mais, sublinhou Art Hogan, que constitui frequentemente um indicador mais avançado do que o dos preços no consumidor.

No mercado obrigacionista, os rendimentos dos títulos da dívida pública a 10 anos subiram de forma clara, para 1,41%, depois de terem chegado a evoluir em 1,24% na semana passada.

Depois de ter apresentado um documento a anunciar um possível aumento de capital, o título da Virgin Galactic voltou a conhecer uma sessão difícil, ao perder 7,20%. Este grupo aeronáutico, que no domingo enviou o seu fundador e diretor, Richard Branson, até à fronteira do espaço, já perdeu um terço da capitalização bolsista desde o final de junho.

