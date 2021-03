Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava 0,15% para 31.494,28 pontos e o Nasdaq recuava 0,53% para 13.518,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,05% e estava em 3.900,45 pontos.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) abriu em alta no mercado de Nova Iorque, subindo 0,69% para 61,06 dólares, à espera da próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados, incluindo a Rússia.

Na segunda-feira, os três principais índices da bolsa nova-iorquina fecharam em alta, com os investidores entusiasmados com as notícias positivas sobre as vacinas contra a covid-19, depois de ter sido aprovada nos Estados Unidos a vacina da Johnson & Johnson e com o avanço do plano de estímulos económicos no Congresso.

O Dow Jones aumentou 1,95%, o Nasdaq subiu 3,01% e o S&P 500 avançou 2,38%, registando este índice a maior subida diária desde 05 de junho.

