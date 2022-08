Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,57% para 33.957,78 pontos e o Nasdaq recuava 1,17% para 12.948,84 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,59% para 4.279,90 pontos.

Entre as 30 cotadas do índice Dow Jones, a Boeing liderava as descidas (-2,72%) e a Walmart destacava-se nas subidas.

Os investidores aguardam a divulgação, ao fim da tarde, das atas da reunião de julho da Fed, à espera de pistas sobre os próximos passos do banco central dos Estados Unidos.

A Fed já aprovou quatro subidas das taxas de juro desde o início do ano, duas das quais de 75 pontos base.

