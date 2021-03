Às 14:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,03% para 32.723,48 pontos e o Nasdaq recuava 0,15% para 13.351,01 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,14% para 3.950,13 pontos.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) iniciou a sessão com uma descida de 4,22% para 58,96 dólares no mercado nova-iorquino, quando prossegue a preocupação com a recuperação económica devido a novas restrições em países europeus como consequência de mais casos de covid-19 e quando se mantém a lentidão da campanha de vacinação.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em alta, apoiada pelo setor tecnológico, ao mesmo tempo que se registou um alívio nos juros de dívida pública norte-americana. O Dow Jones avançou 0,70% e o Nasdaq 1,23%.

Os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos recuaram de 1,74%, um nível atingido durante a sessão de sexta-feira, para 1,67%.

EO // EA

Lusa/Fim