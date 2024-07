Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones avançou 1,85%, o alargado S&P500 progrediu 0,64% e o tecnológico Nasdaq subiu 0,20%.

O que esta dinâmica revela, por outro lado, é o aumento do número de empresas que beneficiam com a conjuntura.

O recorde do S&P500 foi o 38.º do ano. Porém, o que se passou hoje é que os ganhos foram generalizados, com nove em cada dez das suas integrantes a acabarem em alta, em vez de serem só a 'meia dúzia' das grandes empresas tecnológicas, como tem sido a tendência.

Alguns analistas têm desejado este desenvolvimento -- aumento do número de ações com desempenho positivo -, porque um mercado com mais títulos a subir é visto como maus saudável do que um que depende de alguns 'papéis' de elite.

No que vai do ano, apenas 24% das empresas do S&P500 o superaram, pior mesmo do que as 26% que o tinham conseguido fazer no ano passado, segundo Solita Marcelli, gestora de investimentos no UBS Global Wealth Management.

Outro sinal de que há mais ações a participarem na subida bolsista é dado pelo desempenho das de menor capitalização.

Assim, o índice Russell 2000, das pequenas e médias empresas, valorizou 3,5%, quase o sêxtuplo do S&P500, na que está a ser a sua melhor semana desde novembro.

RN // RBF

Lusa/fim