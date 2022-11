Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 1,26%, o alargado S&P500 avançou 1,36% e o tecnológico Nasdaq progrediu 1,28%.

A praça bolsista entrou em modo irregular de subidas e descidas depois de conhecido o relatório governamental sobre o mercado de emprego em outubro.

Este documento indicou uma criação de 261 mil empregos no mês passado, menos do que no precedente, mas acima do esperado pelos analistas.

O presidente Joe Biden, com as eleições legislativas de meio de mandato na próxima semana, assinalou o facto de o desemprego estar "historicamente baixo" e congratulou-se por "a recuperação de emprego estar a ser sólida".

Já os analistas do Wells Fargo consideraram, em nota analítica, que "a soma (da criação) de empregos foi bastante significativa por setores e o relatório continua a ser consistente com um mercado laboral ajustado, o que reforça a ideia de que o FOMC (sigla em Inglês da comissão da Fed que decide a política monetária) vai continuar a ser estrito".

No conjunto da semana, os índices mais emblemáticos da praça apresentam perdas, com as maiores a serem apresentadas pelo Nasdaq, que recuou 5,7%, seguido pelo S&P500, que recuou 3,35%, com o Dow Jones a ser o que menos desvalorizou, ao baixar 1,4%.

