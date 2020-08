Pelas 15:00 (hora de Lisboa), o índice tecnológico Nasdaq valorizava-se 0,18% para os 10.922,43 pontos, ao passo que o Dow Jones perdia 0,05% para 26.650,55 pontos.

O índice alargado Standard and Poor's (S&P) perdia 0,04%, para 3.293,22 pontos.

Os investidores aguardam ainda com expetativa os desenvolvimentos depois de declarações da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que assegurou que as negociações bipartidárias "estão no caminho certo" para a adoção de um novo pacote de estímulos para a economia norte-americana.

A bolsa nova-iorquina começou agosto em alta, tal como se tinha despedido de julho, estimulada pela valorização dos principais títulos da tecnologia, como Microsoft e Apple, que levaram mesmo o índice Nasdaq a mais um recorde na segunda-feira.

Os resultados definitivos da sessão indicam que este índice valorizou 1,47%, para uns inéditos 10.902,80 pontos.

Da mesma forma, se bem que em cerca de metade desta valorização, os outros índices apresentaram subidas relevantes, com o seletivo Dow Jones Industrial Average a progredir 0,89%, para as 26.664,40 unidades, e o alargado S&P500 a subir 0,72%, para as 3.294,61.

