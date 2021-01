Pelas 15:00 de Lisboa, o Dow Jones subia 0,02% para 31.015,43 pontos, ao passo que o Nasdaq se valorizava em 0,21% para 13.063, 65 pontos.

Já Standard and Poor's 500 atingia os 3.800, 33 pontos devido à subida de 0,01% na abertura da sessão.

A abertura em terreno 'verde' de hoje contrasta com o fecho negativo de segunda-feira, em que o industrial Dow Jones caiu 0,29%, o Nasdaq 1,25% enquanto o S&P 500 descia 0,66%.

Nas últimas sessões, os mercados têm estado numa onda de otimismo acerca do futuro, com a distribuição de vacinas para a covid-19 a antecipar uma recuperação económica, lucros das empresas e um regresso da vida normal com o decorrer do ano, segundo a Associated Press (AP).

As mudanças políticas recentes na Casa Branca, no Senado e na Câmara dos Representantes em Washington também têm gerado expectativas positivas para uma nova ronda de estímulos económicos.

No entanto, os ganhos na bolsa têm sido tão elevados que os críticos avisam que as bolsas e outros investimentos parecem estar demasiado caros, com algumas medidas com o preço mais alto desde 2000.

As taxas de juro baixas e a inflação praticamente inexistente também tem encorajado os investidores a pagar preços cada vez mais altos pelas ações das empresas.

Depois de fechar a primeira semana de 2021 com recordes, os investidores também estão a operar com mais cautela devido ao aumento do preço das ações em pouco tempo, o que pode "estabelecer o cenário para uma queda", indicou o analista de bolsa Ed Yardeni, da Yardeni Research, citado pela agência Efe.

JE // EA

Lusa/Fim