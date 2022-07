Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,99% para 30.160,35 pontos e o Nasdaq recuava 2,06% para 11.015,59 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 1,56% para 3.742,34 pontos.

A JPMorgan Chase era a que mais perdia (-5,00%) num Dow Jones em que todas as 30 cotadas se encontravam no vermelho -- a retalhista Walmart era a que tinha o 'melhor' resultado, com perdas de 0,39% --, depois de ter anunciado que os seus resultados do segundo trimestre, quando os seus lucros caíram 28%.

A inflação subiu em junho nos Estados Unidos e atingiu 9,1%, em termos homólogos, o nível mais alto desde novembro de 1981, segundo o índice de preços no consumidor (CPI) divulgado na quarta-feira pelo Departamento do Trabalho.

A taxa de inflação e a resposta da Reserva Federal (Fed) têm pressionado Wall Street nos últimos meses, com os investidores a temerem taxas de juro mais altas na reunião da Fed no final deste mês.

O banco central norte-americano começou em março a subir as taxas de juro para conter a inflação. Em junho, a Fed aprovou um aumento mais agressivo de 75 pontos base na sua taxa de juro de referência, o maior desde 1994.

JO // CSJ

Lusa/Fim