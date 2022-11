Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,35% para 32.539,24 pontos e o Nasdaq recuava 0,60% para 10.285,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,60% e estava em 3.832,89 pontos.

O foco dos mercados está hoje centrado no desfecho da reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana e na conferência de imprensa do seu presidente, Jerome Powell, em busca de pistas sobre a forma como poderão evoluir as taxas de juro nos próximos tempos.

A expectativa é que a Fed anuncie hoje um novo aumento da taxa de juro, de 75 pontos base, o que, a concretizar-se, corresponderá à sexta subida consecutiva desde março.

Dados hoje divulgados pelo ADP Research Institute indicam que os empregadores do setor privado norte-americano criaram 239 mil empregos em outubro, acima dos 192 mil criados em setembro.

Também as ofertas de emprego em setembro superaram as expectativas dos analistas, com os dados do Departamento do Trabalho, conhecidos esta terça-feira, a revelarem que se situaram em 10,7 milhões, superando os 10,2 milhões registados de agosto.

