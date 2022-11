Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,04% para 33.758,11 pontos, com a Walt Disney no topo das subidas (a ganhar 8%) após ter anunciado na madrugada passada que Bob Iger, que deixou a liderança da empresa em 2020, vai regressar a essas funções, com efeitos imediatos.

Iger, que esteve 15 anos como presidente executivo, aceitou regressar ao cargo por dois anos com o objetivo de estabelecer uma estratégia "de crescimento renovado", precisou a Disney.

No início de novembro, as ações da Disney caíram mais de 13%, um dia após a empresa ter divulgado resultados trimestrais, com receitas, lucros e assinantes abaixo do esperado.

O índice Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, baixava 0,38% para 11.103,93 pontos e o índice alargado S&P 500 perdia 0,36% para 3.950,21 pontos.

Os investidores seguem atentos aos desenvolvimentos relacionados com a evolução da pandemia de covid-19 na China, que aplica uma severa política de "tolerância zero".

O preço do barril de petróleo do Texas baixava para 76,83 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos permanecia em 3,76%.

