Poucos minutos após a abertura da bolsa, o Dow Jones recuava 1,3% para 24.029,58 pontos, enquanto o Nasdaq, índice onde são cotadas as empresas tecnológicas, baixava 1,84% para 8.725,84 pontos.

O índice alargado S&P 500, por seu turno, cedia 1,61% para 2.865,53 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, depois de terem sido divulgados indicadores dececionantes, mas registou o seu melhor mês desde há 33 anos.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial cedeu 1,17%, para os 24.345,72 pontos, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,28%, para as 8.889,55 unidades, e o alargado S&P500 desvalorizou 0,92%, para as 2.912,43.

No conjunto do mês, o Dow Jones progrediu 11,1% e o S&P500 ganhou 12,7%, com estes índices a registarem o seu melhor desempenho mensal desde 1987. O Nasdaq, por seu lado, avançou 15,4%, no que foi o seu melhor mês desde 2000.

CSJ (RN) // PA

Lusa/fim