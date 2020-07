Pelas 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,90% para 26.037,76 pontos, e o tecnológico Nasdaq caía 0,87%, para 10.456,57 pontos.

O índice alargado Standard and Poor's 500 (S&P 500) negociava em terreno negativo, perdendo 1,16% para 3.220,94 pontos.

O PIB dos Estados Unidos caiu 32,9% no segundo trimestre de 2020, depois de uma queda de 5% no primeiro, informou hoje o Gabinete de Análise Económica (BEA) norte-americano.

"O Produto Interno Bruto real decresceu a uma taxa anual de 32,9% no segundo trimestre de 2020, de acordo com a estimativa divulgada pelo Gabinete de Análise Económica. No primeiro trimestre, o PIB real decresceu 5%", pode ler-se no relatório hoje divulgado pela BEA.

Segundo o gabinete, a informação hoje divulgada reflete "a resposta à covid-19", e "é baseada em fontes de dados que estão incompletos ou sujeitos a revisão futura", agendada para 27 de agosto.

Na quarta-feira, a Reserva Federal (Fed) norte-americana decidiu deixar as taxas de juro de referência inalteradas entre 0% e 0,25%, segundo um comunicado divulgado após dois dias de reunião.

A Fed reafirmou também que está pronta para utilizar todos os instrumentos à sua disposição para apoiar a economia a enfrentar a crise causada pela pandemia de covid-19.

"O ritmo da recuperação económica está particularmente ligado à evolução do vírus", considerou o banco central, numa altura em que a pandemia continua a afetar muitos estados norte-americanos.

