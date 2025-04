Pelas 15:00 em Lisboa, o industrial Dow Jones perdia 0,76%, para 40.0061,28 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuava 2,25% para 16.444,57 pontos.

Em queda encontra-se também o S&P 500, que seguia a cair 1,11% para 5.336,58 pontos.

O Nasdaq foi afetado pelas perspetivas da Nvidia, que espera um impacto negativo de até 5,5 mil milhões de dólares (cerca de 4,831 mil milhões de euros) nos resultados do primeiro trimestre devido à decisão do governo dos EUA de exigir uma licença para exportações de chips integrados para a China, incluindo Hong Kong e Macau.

As ações da Nvidia estão a recuar 6,26% para os 105,18 dólares.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque tinha fechado em baixa, com os investidores a cederem a uma série de sessões voláteis e aguardarem os desenvolvimentos na guerra comercial desencadeada por Donald Trump.

Depois de um início em alta, a sessão acabou com o índice seletivo Dow Jones Industrial Average a recuar 0,38%, o tecnológico Nasdaq a fechar com uma baixa mínima de 0,05% e o alargado S&P500 a perder 0,17%.

Embora o Presidente Donald Trump tenha suspendido as tarifas por 90 dias para a maior parte do mundo, não fez o mesmo para a China, um dos principais parceiros comerciais do país, particularmente no setor de tecnologia.

O anúncio de que haveria isenções de tarifas sobre telemóveis e peças de computador na China pareceu proporcionar algum alívio ao setor de tecnologia, mas durou pouco, depois de ser conhecido que a Administração Trump lançou investigações de segurança nacional sobre as importações de 'chips' e produtos farmacêuticos, que, segundo os media norte-americanos, serão usadas para impor novas tarifas sobre estes produtos.

MES (RN/ALN) // JNM

Lusa/Fim