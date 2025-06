Pelas 14:35 em Lisboa, o industrial Dow Jones ganhava 0,32% para 43.527,38 pontos e o tecnológico Nasdaq 0,30% para 20.229,38 pontos.

À mesma hora, o alargado S&P 500 avançava 0,22% para 6.154,62 pontos.

Dentro deste índice, destacavam-se os crescimentos de Nike (15,18%) e Estee Lauder (5,06%), enquanto a Newmont perdia 3,45% e a Palantir 2,68%

A Nike anunciou na quinta-feira que iria transferir a sua produção para suavizar os efeitos das tarifas aplicadas por Washington sobre as importações oriundas da China.

A produção no gigante asiático representa cerca de 16% do calçado importado pela Nike para os EUA, afirmou na quinta-feira o diretor financeiro da marca, em conferência. Segundo o responsável, a expectativa é reduzir esta quota para um dígito até ao fim do ano fiscal de 2026 (31 de maio do próximo ano).

No Dow Jones, a Goldman Saches ganhava 2,58% e a Amazon 2,42%, contrapondo-se às perdas de 1,27% da retalhista Walmart.

A bolsa em Wall Street fechou em alta na quinta-feira.

O Dow Jones terminou a subir 0,94% para 43.386,84 pontos, que compara com o máximo desde que o índice foi criado em 1896, de 45.014,04 pontos, em 04 de dezembro de 2024.

O Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a avançar 0,97% para 20.167,91 pontos, contra o máximo de sempre, de 20.173,89 pontos, verificado em 16 de dezembro de 2024.

Do lado europeu, pela mesma hora, os principais índices de Londres, Paris, Frankfurt, Milão e Madrid registavam valorizações.

Pouco após a abertura de Wall Street, o euro negociava a 1,1721 dólares e o barril de Brent para entrega em agosto avançava ligeiramente para os 68,15 dólares.

JO // CSJ

Lusa/Fim