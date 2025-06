"Estou com a mesma ambição e ilusão de sempre. Estamos juntos, sempre a defender o emblema que nos representa. Vamos com tudo", expressou o campeão mundial de seleções pela Argentina, num vídeo emitido no sítio oficial dos 'encarnados' na Internet.

Nicolás Otamendi, de 37 anos, estava em final de contrato com o Benfica, ao serviço do qual acumula 231 jogos, 15 golos e oito assistências desde que chegou dos ingleses do Manchester City, em 2020/21, tendo vencido um campeonato, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira nas cinco temporadas realizadas ao serviço das 'águias'.

Em 2024/25, juntando as competições de clubes e seleções, o defesa central já atingiu recordes de partidas (66), tentos (nove) e passes para golo (quatro) na carreira, na qual conquistou um Mundial (2022), duas Copas América (2021 e 2024) e uma Finalíssima (2022) pela Argentina, já depois de ter festejado três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e a edição 2010/11 da Liga Europa com o FC Porto, entre 2010 e 2014.

