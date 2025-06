Sosnowiec, Polónia, 27 jun 2025 (Lusa) -- Portugal apurou-se hoje pela primeira vez para a final de um Campeonato do Mundo de andebol de sub-21, ao vencer nas meias-finais as Ilhas Faroé, por 38-37, após dois prolongamentos, depois do empate 29-29 no tempo regulamentar.