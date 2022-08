Cerca das 14:45 (hora de Lisboa), o industrial Dow Jones subia 0,02% para 33.917,80 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 0,40% para 13.075,16 pontos e o alargado S&P 500 recuava 0,11% para 4.292,47 pontos.

Os investidores estão a reagir aos dados que apontam para uma queda maior do que o esperado na construção de casas nos Estados Unidos, enquanto a produção nas fábricas aumentou em julho pela primeira vez em três meses.

No setor empresarial, a Walmart e a Home Depot estão a valorizar, com resultados acima do esperado.

O mercado aguarda agora pistas sobre as próximas ações da Fed, com a divulgação na quarta-feira das minutas da última reunião do Comité Federal de Mercado Aberto.

No entanto, os investidores estão já expectantes sobre a tradicional reunião anual de política monetária em Jackson Hole, a ter lugar entre 25 e 27 de agosto.

AAT // JNM

Lusa/Fim