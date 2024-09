Assim, pelas 15:33 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,18%, para 41.949,35 pontos, o S&P 500 recuava 0,33% para 5.694,91 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,47%, para 17.929,91 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa fechou em alta, com o Dow Jones a avançar 1,26%, o S&P500 a ganhar 1,70% - estabelecendo novos recordes - e o Nasdaq a subir 2,51%.

A 'performance' de hoje foi prejudicada por alguns resultados de empresas que ficaram aquém do esperado.

A Fed decidiu esta semana cortar os juros em 50 pontos base, naquela que é a primeira descida desde 2020, segundo foi anunciado na quarta-feira.

"À luz do progresso na inflação e no equilíbrio dos riscos, o Comité decidiu reduzir o intervalo-alvo para a taxa dos fundos federais em 1/2 ponto percentual, para 4-3/4 [4,75%] a 5%", lê-se no comunicado da Fed, divulgado após uma reunião de dois dias.

ALN (RN/MES) // EA

Lusa/Fim