Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,47%, para 36.236,47 pontos.

Da mesma forma, o alargado S&P500 desceu 0,10%, para as 4.696,05 unidades, e o tecnológico Nasdaq desvalorizou 0,13%, para 15.080,87 pontos.

A praça nova-iorquina oscilou entre ganhos e perdas, depois das importantes vendas de ações e dívida pública na véspera, atribuídas à inquietação pelo endurecimento da política da Fed.

"A maioria dos investidores em Wall Street tem uma perspetiva otimista para 2022, mas os riscos de erro de política por parte da Fed, as tensões geopolíticas dos Estados Unidos com a China e as pressões inflacionistas são importantes para o mercado este ano", escreveu em nota o analista Ed Moya, da Oanda.

O rendimento do título da dívida pública a 10 anos, que na semana passada se situava em 1,51%, situou-se hoje de manhã em 1,75%, apesar de depois ter descido um pouco.

Entre as notícias que também influenciaram hoje a bolsa esteve o aumento acima do esperado das inscrições para o subsídio de desemprego, que atingiram as 207 mil.

RN // JMR

Lusa/fim