Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,61%, o tecnológico Nasdaq baixou 0,33% e o alargado S&P500 perdeu 0,28%.

"Estamos a assistir à realização de ganhos (...) com a aproximação do que pode vir a fazer desta a semana mais carregada do ano", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em declarações à AFP.

A apenas algumas horas da eleição presidencial dos EUA, que se anuncia particularmente cerrada, "há muitos receios que se acumulam", acrescentou.

Hoje, na abertura, a praça bolsista reagiu à publicação de uma sondagem do diário Des Moines Register, que dava à candidata democrata a vitória no Estado do Iowa, onde Donald Trump venceu nas últimas eleições.

Esta recuperação de Kamala Harris nas sondagens fez cair o rendimento das obrigações da dívida federal a 10 anos para 4,29%, dos 4,38% de sexta-feira.

"Vai haver muito sobe e desce no mercado (...) até que o vencedor seja anunciado", antecipou Sarhan.

Wall Street "espera um resultado claro e que não haja contestação, porque os investidores gostam de certezas", desenvolveu.

Os investidores vão também esperar pela reunião da Fed, na quarta e quinta-feira.

Em setembro, o banco central norte-americano reduziu a sua taxa de juro de referência em meio ponto percentual.

Até ao final do ano corrente, antecipam-se mais dois cortes, de 25 pontos-base (um quarto de ponto percentual) cada um, o que daria mais um meio ponto percentual.

Entre as cotadas, a Nvidia avançou 0,48%, depois do anúncio na sexta-feira da sua integração no índice seletivo Dow Jones, de onde sai a Intel.

A substituição vai ser feita na sessão de 08 de novembro.

Referência ainda para vários fornecedores de energia de fonte nuclear, que fecharam em queda, afetados pela recusa do regulador de energia dos EUA de um projeto de fornecimento desta energia à Amazon.

O operador Talen Energy, com quem a Amazon tinha chegado a acordo, caiu 2,23%.

Um grande operador de centrais nucleares nos EUA, a Constellation Energy sofreu uma forte perda, de 12,46%, acompnhaado na tendência pela Vistra Corp, que recuou 3,15%.

