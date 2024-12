Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,55%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,18% e o alargado S&P500 baixou 0,19%.

O S&P500 fechou hoje uma série de quatro recordes consecutivos no fecho da sessão.

Para Aaron Clark, da GW&K Investment Management, os operadores levantaram o pé do acelerador antes da publicação do relatório mensal sobre o mercado de emprego, que o Departamento do Trabalho vai divulgar na sexta-feira.

Este documento vai disponibilizar ao banco central dos EUA uma das últimas fotografias da economia norte-americana antes da sua reunião de 17 e 18 de dezembro.

Os economistas antecipam uma criação de 200 mil postos de trabalho em novembro, depois dos 12 mil registados em outubro, a iniciarem os efeitos dos furacões Milton e Helena.

Os investidores "não querem assumir uma direção muito vincada antes (de a publicação ser conhecida), que vai provavelmente dar o tom para o final do ano", analisou Aaron Clark.

A menos que haja uma catástrofe com a informação esperada, Aaron Clark espera que a tendência "não mude até ao final do ano", porque "o fator sazonal é muito positivo", além de que "há uma forte pressão para as compras", decorrente em particular do fim de ano.

RN // RBF

Lusa/fim