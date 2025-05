O resultado da sessão indica que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,28%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,39% e o alargado S&P500 subiu 0,40%.

"É estranho dizer que em um dia em que a atualidade foi tão rica, não houve muitas notícias que interferissem com o mercado", contrastou Steve Sosnick, da Interactive Brokers, em declarações à AFP.

Mas, na sua opinião, isto é explicado porque muitas das novidades já tinham descontadas pelos investidores.

Menos de 24 horas depois de terem sido bloqueadas em primeira instância, as taxas alfandegárias pretendidas por Donald Trump foram mantidas temporariamente por um tribunal de recurso, durante o tempo necessário para se pronunciar sobre o assunto.

"O mercado bolsista não mexeu muito depois de conhecer esta notícia, o que pode sugerir que não foi surpreendido pela decisão", notaram os analistas da Briefing.com.

Na quarte-feira, os investidores ficaram a cinhecer os resulatdos da Nvidia, que apresentou um lucro de 18,775 mil milhões de dólares, mais 26% homólogos, mas com estes a registarem o impacto de um custo de 4,5 mil milhões relativo à licença exigida pelo governo para exportar para a China.

Também na quarta-feira, o tribunal do comer+cio internacional dos EUA (ITC, na sigla em Inglês) estimara que Trump tinha ultrapassado os sues poderes, ao impor taxas alfandegárias agravadas, que para mais é uma prerrogativa do Congresso.

O governo Trump apresentou recurso desta decisão, que considerou uma decisão "manifestamente errada".

A propósito, os analistas da Briefing.com estimaram: "Ao fim e ao cabo, a decisão do tribunal de recurso, tal como a do tribunal do comércio internacional, apenas reforça a ideia que uma incerteza suplementar sobre as taxas alfandegárias foi injetada no mercado".

Já na frente dos indicadores, a praça bolsista acolheu bem uma nova estimativa do produto interno bruto (PIB) dos EUA, que mostrou que a economia recuou no primeiro trimestre, mas um pouco menos do que estimado inicialmente.

Em ritmo anualizado, o PIB recuou 0,2%sido , menos do que os 0,3% inicialmente avançados, relatou o Departamento do Comércio.

Por outro lado, as inscrições semanais para o subsídio de desemprego superaram em 14 mil as da semana anterior, mais do que os economistas antecipavam.

"No fim de contas, houve muita informação económica esta semana, que na sua maior foi correta, mas nada mais", o que não mexeu particularmente com Wall Street, disse Steve Sosnick.

Segundo este analista, "a única boa surpresa foi a confiança dos consumidores da Conference Board" bem acima das expectativas.

RN // RBF

Lusa/fim