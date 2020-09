Em comunicado, a Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), a única a operar no mercado doméstico do arquipélago, refere que estima movimentar este mês 7.200 passageiros, valor que fica 72,5% abaixo do registado em setembro de 2019.

"Em 2019, cerca de 40% dos passageiros que se apresentaram ao 'check-in' nos voos domésticos que operamos utilizaram o passaporte como documento de identificação. É óbvio que nem todos serão passageiros oriundos do exterior, mas já dá uma ideia da importância da abertura a voos internacionais para todos, não apenas para a TICV", afirma Luis Quinta, diretor-geral da companhia, citado no mesmo comunicado.