A transportadora aérea Cabo Verde Airlines (CVA) terminou com o voo direto entre Praia e Lisboa, cinco meses depois do lançamento, decisão que a companhia justifica com o objetivo de dinamizar o 'hub' na ilha do Sal.

