Segundo os indicadores de atividade do setor dos serviços, de abril a junho o índice registou uma redução de 9,7%, quando comparado com os três meses anteriores.

No período em análise, as secções de comércio por grosso e a retalho (7,8 pontos percentuais) e de alojamento, restauração e similares (4,8 pontos percentuais) apresentaram os contributos mais relevantes para a variação do índice agregado.

No segundo trimestre do ano, os índices de emprego a tempo integral e total reduziram 0,4%, em termos homólogos.

Já o índice de remunerações brutas registou um aumento de 2,4% em termos homólogos, de acordo com os dados do INE.

Os indicadores de atividade dos Serviços têm por finalidade proporcionar indicadores de evolução a curto prazo em termos nominais, analisando as variáveis de volume de negócios, emprego e remunerações.

São excluídas as atividades de serviços financeiros e seguros, bem como as atividades imobiliárias, e a base de amostragem é a do V Recenseamento Empresarial de 2017.

