O índice de volume de negócios na indústria, "ajustado de sazonalidade e efeitos de calendário, teve uma redução homóloga nominal de 2,6% em maio, contra uma variação nula no mês de abril", refere o INE em comunicado.

No caso de se retirar o agrupamento energia, o volume de negócios diminuiu 1,9% em maio, contra uma queda de 1,6% no mês anterior.

As vendas com destino ao mercado nacional diminuíram 3,6%, contribuindo com menos 2,2 pontos percentuais (p.p.) para a queda homóloga do índice total, quando em abril o recuo foi de 2,6% e o contributo foi de menos 1,6 pontos percentuais (p.p.) mo mês de abril passado.

Por sua vez, as vendas para o mercado externo passaram de um crescimento de 4,2% em abril, para uma redução de 0,9% em maio, tendo contribuído com -0,3 p.p. e + 1,6 p.p. no mês precedente.

Em termos mensais, o volume de negócios na indústria teve uma quebra de 2%, contra um aumento de 2,7% no mês anterior.

O emprego e as horas trabalhadas registaram quedas de 0,1% e 1,7% em maio deste ano, contra as subidas de 0,2% e 0,8% no mês precedente, respetivamente, enquanto as remunerações tiveram um aumento de 6,4% e de 7% no mês de abril deste ano.

JS // MSF

Lusa/Fim